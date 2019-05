Campingpladser i klitterne koster kassen - kunderne står i kø

Campingmægler Hans Korsgaard forventer, at både Børsmose Strand Camping og Vejers Strand Camping er solgt inden for en måned. Samlet pris 37,5 millioner kroner.

Børsmose/Vejers Strand: Som en del af regeringsgrundlaget besluttede den nuværende regering at sætte 17 statsejede campingpladser til salg. Deriblandt Børsmose Strand Camping og Vejers Strand Camping, som nu efter et længere forløb er prissat og sat til salg med overtagelse fra 1. januar 2020.

De to naturcampingpladser i klitterne koster henholdsvis 17 og 20,5 millioner kroner. Derved er de nogle af landets så absolut dyreste udbudte campingpladser. Omregnet per plads koster de cirka 42.500 kroner, mens to andre statslige campingpladser i Rødhus Klit og Svinkløv koster henholdsvis 15.200 og 30.000 kroner per plads.

Men trods den meget høje pris, så er interessen enorm.

- Det er sjældent, at sådanne perler kommer til salg. Jeg havde tirsdag fire fremvisninger. Jeg forventer en handel indenfor en måneds tid, siger campingmægler Hans Korsgaard, der siden 1978 har solgt campingpladser.

Han har fået opgaven af statens ejendomsselskab Freja Ejendomme, der ikke har så stor erfaring inden for området.