Camille fejrede sin fødselsdag som blomsterpige

Det var både en personlig sejr og et stort øjeblik, da 13-årige Camille Bjørnmann Andresen nejede for prinsesse Marie og overrakte hende den smukke forårsbuket.

- Derhjemme har jeg øvet mig på at neje, og selvfølgelig har jeg været lidt nervøs for at skulle møde prinsessen, fortæller den glade blomsterpige, der i dag har fejret sin 13-års fødselsdag med et royalt håndtryk og en hjertelig lykønskning fra prinsesse Marie.

Sig/Blåvand: For godt et halvt år siden ville Camille Bjørnmann Andresen fra Sig aldrig have stået i fotografernes skudlinje. I dag strålede hun om kap med forårssolen. Smuk, glad, stolt og lidt nervøs, midt i medievirakken af professionelle fotografer og snurrende tv-linser.

Camilles klassekammerater er på lejrskole på Bornholm. Camille kunne ikke komme med, for i sidste uge blev hun opereret for galdesten. I stedet har hun fået sig en helt anden oplevelse, og vil nok aldrig glemme sin 13-års fødselsdag som royal blomsterpige. Foto: André Thorup

Tabt 18 kilo

Siden august sidste år har Camille tabt 18 kilo. Under et ophold på julemærkehjemmet Fjordmark i Kruså blev hun lettet for de første ti, og siden har hun fortsat den flotte linje, og reduceret sin vægt med yderligere otte kilo.

- Før var jeg ikke så glad for at blive fotograferet, men det er OK nu, siger Camille, der går i 6. klasse på Thorstrup skole. Hendes klassekammerater er lige nu på lejrskole på Bornholm, men Camille kunne ikke komme med, da hun i sidste uge blev opereret for galdesten.

- Jeg bor selv i Sig og kender Camille og hendes familie. Jeg ved, hvor hårdt Camille har kæmpet for at slanke sig, så da vi skulle finde en blomsterpige til at overrække buketten til prinsesse Marie, var hun en oplagt kandidat. At hun tillige har fødselsdag i dag, er jo helt perfekt, fortalte Mads Sørensen, der i sin egenskab som formand for Vardemuseerne holdt åbningstale ved indvielsen af særudstillingen i Tirpitz.