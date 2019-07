Byrådspolitiker langer ud efter kollegas læserbreve: Torskedumt og ikke specielt intelligent gjort

Preben Friis-Hauge (V) er træt af Tom Arnt Thorup (L), der ifølge ham stemmer for et i byrådet, men skriver læserbreve med modsatte holdninger.

Varde: I sommervarmen har byrådsmedlem Tom Arnt Thorup (L) skrevet en del læserbreve. Især et fik plan- og teknikformand Preben Friis-Hauge (V) til tasterne. Han reagerer på læserbrevet - Måske bliver Seawest aldrig udvidet - torskedumt?. I et læserbrev bragt i JydskeVestkysten skriver Tom Arnt Thorup blandt andet:

- Så hvorfor stemte vi så egentlig ikke for en mulighed for udvidelse. Trist. Torskedumt, for får vi nogensinde muligheden igen?

Baggrunden for læserbrevet er, at Varde Byråd den 25. juni skulle vælge, om den ville pege på et område ved Nymindegab eller Lønne til nyt muligt sommerhusområde. Det endelige valg skal ende med en ansøgning til Erhvervsministeriet, der fordeler nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen.