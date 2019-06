I området til venstre på billedet skal der bygges et nyt demensplejehjem. Det var en af de ting, som byrådet skulle godkende tirsdag aften. Foto indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Skråfoto, 4. juni 2019

Den åbne del af byrådsmødet blev overstået på under tre kvarter tirsdag aften.

Varde Kommune: Byrådsmødet tirsdag aften var uden store debatter, og det blev derfor også et hurtigt møde. Her er de fleste punkter, som byrådet behandlede.

Jonas Gadgaard bliver hyldet af borgmester Erik Buhl (V). PR-foto: Anna Ellesgaard

Hæder til naturvejleder Jonas Gadgaard fra NaturKulturVarde er for nyligt blevet kåret som Årets Naturformidler, og derfor blev han hyldet til byrådsmødet. - Du er én af dem, der er stolt af at være en nørd, sagde borgmester Erik Buhl (V), der fortalte, at Jonas Gadgaard blev nummer ét blandt 92 indstillede. Erik Buhl kaldte ham også for en dansk Steve Irwin. Steve Irwin var en australsk tv-vært, der også var kendt som "krokodillejægeren". Mens Steve Irwin lavede programmer på tv-skærmene, er det dog på sociale medier, at man kan se Jonas Gadgaards videoer. Med til byrådsmødet var også Lasse Frøkjær Madsen, der er teamleder for NaturKulturVarde.

Kommunens overforbrug i 2019 På programmet var også den første budgetopfølgning for 2019, der har vist, at kommunen de første måneder har brugt for mange penge, og hvis det fortsætter, så risikerer kommunen en sanktion - altså en slags bøde. - Det her er vores første spæde bud, sagde gruppeformand Line Berner (V), der altså gjorde klart, at det ikke er sikkert, at regnskabet ender med det resultat, som det ser ud til på nuværende tidspunkt.

Nyt medlem af huslejenævn Den tidligere udlejerrepræsentant i Huslejenævnet er stoppet. Byrådet besluttede, at i stedet indtræder Ingerlise Nybro Damgaard frem til 31. december 2022, og at Søren Hvidberg vælges som suppleant i samme periode. Huslejenævnet behandler sager om husleje i private ejendomme i både Varde og Billund kommuner.

Spionage med skjult kamera skal ikke ske igen Byrådet har godkendt en ny informationssikkerhedspolitik. Under debatten bemærkede Stig Leerbeck (V), at der ikke står noget om, hvorvidt kommunen igen kan bruge et eksternt firma, der prøver at komme ind i kommunens it-netværk ved at dukke fysisk op på en af kommunens matrikler. Da det blev gjort sidst, brugte det eksterne firma skjult kamera, og mange byrådspolitikere ønsker ikke, at det kan forekomme igen. Stig Leerbeck ville gerne være sikker på, at kommunens direktion har forstået det politiske signal. - Det er noteret med en stor og tyk streg under, svarede borgmester Erik Buhl (V).

Demensplejehjem er færdig i 2021 På byrådsmødet fortalte udvalgsformand Tina Agergaard Hansen (DF), at byggeriet af Ølgods nye plejehjem for demente begynder i oktober i år, og at byggeriet er færdig i foråret 2021.