Varde: Mange af kommunens borgere har gode idéer, og derfor åbner byrådet nu op for at modtage forslag fra borgerne. Det betyder, at borgerne nu kan stille forslag via kommunens hjemmeside, og hvis forslaget får mere end 1141 stemmer, vil byrådet drøfte forslaget på et byrådsmøde.

- Vi ønsker en kommune, hvor aktive borgere driver udviklingen i samarbejde med kommunen. Det kræver blandt andet, at borgerne engagerer sig i lokaldemokratiet, og det får de virkelig mulighed for nu ved at stille forslag direkte til Byrådet, siger Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune, i en pressemeddelelse.

Borgernes forslag vil være tilgængelige for stemmer i et år. Hvis forslaget ikke har opnået nok stemmer herefter, fjernes det. For at stemme på et forslag skal man have almindelig valgret og være borger i Varde Kommune.

Man stiller forslag og stemmer på: vardekommune.dk/borgerforslag. Man kan også indlevere et forslag fysisk, ligesom fysiske underskrifter modtages på Varde Rådhus.