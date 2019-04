Byrådet giver SportsPark Blåvandshuk kunstigt åndedræt i tre år

Oksbøl: Efter en regnskabsbrøler af rang forrige år tilsat store engangsudgifter til en energirenovering, så tabte SportsPark Blåvandshuk i bogstaveligste forstand den økonomiske puls. Det samlede underskud i 2017 var på knap 1,6 millioner kroner. Den ene million kroner var manglende, betalt moms.

SportsPark Blåvandshuk har nu igen styr på økonomien og kunne i 2018 fremvise et overskud på driften på 1.313.000 kroner.

Men SportsPark Blåvandshuk mangler i den grad rede penge til at betale sine regninger med. Udvalget for kultur og fritid vil ikke tillade, at SportsPark Blåvandshuk, der ellers har en aftale med sin bank, hæver sin kassekredit fra 1,7 millioner kroner til 2,5 millioner kroner. Så var problemet løst.

I stedet besluttede udvalget i august i fjor at forudbetale det halvårlige tilskud på cirka 750.000 kroner. Der er samtidig lavet en genopretningsplan i samarbejde med Varde Kommune. Og får at SportsPark Blåvandshuk ikke skal risikere yderligere gældsætning, så havde kultur og fritid indstillet til Varde Byråd, at det kommunale tilskud skal forudbetales hvert halve år til og med udgangen af 2021. Det sagde et enigt byråd ja til onsdag aften. Men ikke uden debat.