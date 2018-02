Byråd renser ud i sproget: Nu er der intet, der er gratis

Varde Kommune skal nu afholde sig fra at skrive, at arrangementer, kurser, foredrag og andet er gratis.

- En borger er ikke kunde i kommunebutikken, sagde A. C. Hoxcer Nielsen, der så forslaget som et opgør med den tankegang.

Men Socialdemokratiet var splittet, for A. C. Hoxcer Nielsen og Sandie Eis Ravn stemte for forslaget.

Det var dog ikke alle i byrådet, der gik ind for at fjerne ordet.

Varde Kommune: I kommunens annoncer vil der fremover næppe stå, at et arrangement er gratis. Et flertal i byrådet har sendt et kraftigt signal om, at ordet skal renses ud fra de kommunale annoncer. Forslaget kom fra Steen Holm Iversen (LA).

Blev modificeret

Holger Grumme (R) så forslaget som unødvendigt.

- Jeg tror ikke, at folk er så småtbegavede, at de ikke kan regne ud, at når der står gratis, at det så kun er gratis for brugeren og ikke omkostningsfrit for kommunen, sagde han.

Han valgte dog alligevel at stemme for, hvis han kunne få fjernet et afsnit, der kunne tolkes som, at Varde Kommune skulle skrive, at arrangementer var betalt af skatteyderne.

Line Berner (V) mente, hun stod i et ideologisk dilemma. Hun var egentlig for tankegangen i forslaget, men hun var imod, at byrådet detailstyrer, hvad medarbejderne skal gøre. Derfor bad hun om at få ændret ordlyden, så der stod "anbefaler" eller "opfordrer" i stedet for "pålægger".

Steen Holm Iversen fremlagde derpå et nyt forslag, som både Holger Grumme og alle Venstrefolk kunne stemme for.