Byråd godkender nyt butiksområde i Blåvand - og lover penge til trafikløsninger

Det er nu godkendt, at der kan bygges et Kaufhaus Stolz og en Fakta i Blåvand. Niels Christiansen kæmpede for flere parkeringspladser, men stod alene med synspunktet.

Ingen var decideret modstander af projektet, men Niels Christiansen (K) ville gerne udskyde beslutningen til, der er en udviklingsplan for Blåvand. Han ville også have en analyse af, om der kunne laves trafikløsninger i området. Kort inden havde Henrik Vej Kastrupsen (L) nævnt, at han helst havde set, at byrådet vedtog at bygge en rundkørsel i det nuværende T-kryds, og det kommenterede Niels Christiansen på:

Der var også en anden plansag fra Blåvand på byrådets dagsorden.Det var en lokalplan, der giver Blåvand Zoo mulighed for at udvide. Den blev vedtaget enstemmigt og uden debat.

En trafikplan på vej

Flere politikere var bekymrede for, hvad det nye byggeri vil betyde for trafikken i Blåvand, men valgte alligevel at støtte det nye plangrundlag, fordi borgmesteren og udvalgsformanden lovede, at de vil støtte at finde penge til trafikforbedringer i Blåvand i 2019.

- Kan jeg nu have tillid til, at der kommer en løsning på trafikken? Her vælger Liberal Alliance at investere al sin tillid i byrådet, sagde Steen Holm Iversen (LA).

Alle anerkendte behovet for at få trafikken til at glide bedre i Blåvand, men Preben Friis-Hauge påpegede dog proportionerne.

- Når det er allerværst derude (T-krydset mellem Blåvandvej og Hvidbjerg Strandvej, red.), så svarer det til, når du holder på Ringkøbingvej og skal dreje ind på Nordre Boulevard om morgenen, sagde han.