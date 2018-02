Byens værtshusdronning håber hun kan stoppe: Gæsterne vil savne Lissie

Ølgod: Går alt som Lissie Hoelgaard, 64 år, håber, så bliver marts den sidste måned med hende bag bardisken på værtshuset Gasolin i Ølgod. Der mangler dog nogle detaljer, før hun kan overdrage værtshuset, der ligger i det gamle Hotel Ølgod. Men meget peger på, at en ny forpagter kan træde til.

Som én af gæsterne Jan Clemmensen siger, så kommer publikum til at savne Lissie, hvis det lykkes hende at sælge. Jan er formand for spareforeningen, og her arrangeres der ture - næste gang til Polen. Her hjælper Lissie med det praktiske.

En anden kunde bemærker, at måske kan være slut med et gammeldags brunt værtshus i Ølgod, når Lissie Hoelgaard stopper.