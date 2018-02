Byen opgiver at købe Nordenskov Kro

Med pris henviser han til mindsteprisen på 1,4 millioner kroner. Hans Otto Hansen håber, at tiden vil arbejde for dem og byen, så Nordenskov fortsat har en kro.

Nordenskov: Den lange og hidtil uforløste fortælling om Nordenskov Kro får endnu et dystert kapitel tilføjet. Initiativgruppen til en redning af Nordenskov opgiver sammen med byen at købe kroen. Det har den meddelt Grete Harboe og Kaj Jensen, der lukkede kroen til nytåret.

Forpagter ønskes

Kaj Jensen har samme ønske, men har presset på for et svar fra initiativgruppen. Og siden kroen lukkede, har mange ringet for at leje en af kroens tre sale.

- Så står vi der. Kroen er fortsat til salg, men man kan leje en af de tre sale som i et nøglehus, siger Kaj Jensen.

Han håber dog på en mere langsigtet og holdbar løsning for byen.

- Vi arbejder på at finde en forpagter til kroen, fortæller Kaj Jensen.

Og et godt argument er de mange henvendelser fra byen om at leje lokaler til fester. Og med et fuldt udstyret køkken er det let at komme i gang.

Derved vil konkurrencen i byen genopstå, da der også arbejdes på at få gang i Nordenskov Forsamlingshus, som Frode Flyvbjerg Kristensen for nylig købte på tvangsauktion.

For at skabe flere indtægter her og nu går Kaj Jensen i gang med at indrette en lejlighed i den flade bygning, der tidligere husede solarier.