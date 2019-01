Varde: Politiet formoder, at der er tale om en krysantemumbombe, som sprængte en brosten og knuste syv ruder i området Torvegade/Brogade i Varde. Der var i hvert fald tale om en meget kraftig bombe, vurderer politikommissær Ole Hillerup fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Braget lød mandag klokken 21.24, og det var meget kraftigt.

- Så kraftigt at alt rystede, siger Birgit Fischer, som er beboer med adresse 50-100 meter fra eksplosionen. Hun var ikke i tvivl om, at det ikke bare var et almindeligt kanonslag, der gik af. Hun var ikke gået i seng, da alt omkring hende dirrede.

Det var en mand fra Gredstedbro, der anmeldte bomben til politiet. Men ellers er der ingen spor, siger Ole Hillerup fra politiet, som gerne hører fra vidner på telefon 114.