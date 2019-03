Butiksejere bedre til dyr end penge: Slut med salg af kvælerslanger og hamstre

Maj-Britt Kring og Laura Rønnow med hunden Hønes. De erkender, at de er bedre til dyr end til penge. Foto: Morten Nielsen

Det gik godt med at skaffe eksotiske dyrearter til kunderne. Men en tabt sag i fogedretten er udslagsgivende for, at Dyrehuset Lama i Varde nu holder ophørsudsalg.

Varde: Dyrehuset Lama i Varde drejer nøglen. Der er ophørsudsalg i marts - butikken lukker ved månedens udgang. Så hvis nogle skulle være interesseret i en kvælerslange af racen kongepython, en hamster, nogle fugle eller nogle akvariefisk, så er det nu. Der er nemlig tale om et meget varieret udbud af dyrearter. Det er dyrlæge Laura Rønnow, 41 år, og veterinær ernæringsterapeut Maj-Britt Kring, 52 år, der siden 2015 har drevet dyrebutik i Varde. Kvinderne overtog Tropegården på Ribevej, men rykkede for små to år siden til den nedlagte Aldi-butik på Søndergade. De to opnåede en tilladelse til at sælge levende dyr, og de gik derpå i gang med at indrette butikken. - Det kostede også en del at etablere sig som dyrehandel med levende dyr, siger Maj-Britt Kring, der pointerer, at det aldrig for alvor blev en god forretning.

Mikkel Deeles med en kongepython, der er røget på ophørsudsalg. Foto: Morten Nielsen

De tabte sag i fogedretten Det, der betød, at butikken for alvor kom i økonomisk uføre, var en tvist med sælger, som er afgjort i Fogedretten i Esbjerg. Den betyder, at Maj-Britt Kring og Laura Rønnow tilsammen skal betale 390.000 kroner til den tidligere ejer. - Derfor er vi tvunget til at dreje nøglen, siger Maj-Britt Kring. Hun og Laura Rønnow arbejder sammen om Den Lille Dyreklinik i Tistrup, og det samarbejde fortsætter. De trækker også handlen af et specialhundefoder med råt kød til dyreklinikken i Tistrup. - Men det er den sidste butik med levende dyr i Varde, der nu lukker, pointerer Maj-Britt Kring. Hun og Laura Rønnow erkender, at de er bedre til dyr end til penge.

Stine Bertelsen køber et bilhalsbånd til hunden Koda af Mikkel Deeles i den tidligere Aldi-butik i Varde. Foto: Morten Nielsen

Ansat fik nyt job I butikken i Varde arbejder Mikkel Deele, 23 år. Han er uddannet dyrepasser. - Jeg er ked af, at butikken lukker. Det er en rigtig god arbejdsplads, siger Mikkel. Han bliver tiden ud, det vil sige til den 1. april. Men han har fået nyt arbejde. - Jeg begynder i Blåvand Zoo, fortæller Mikkel om fremtiden.