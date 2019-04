Varde: Fra mandag den 1. maj begynder de nye butiksejere, Jette og Lars Grundahl Flycht, at sælge ud af de Solo-varer, de overtog forretningen med. Herefter vil butikken være lukket i to dage, og fra onsdag den 8. maj genåbner forretningen med sit nye navn - Agnes.

- Vi har et helt nyt koncept i tankerne. Et koncept, der også vil indeholde mode til kvinder med former. Vi åbner først med nye mærker som Pulz Jeans, St. Tropez, Ichi og Kaffe på hylderne, men den store åbningsfest bliver først lørdag den 31. august, hvor vi forventer at have alt på plads, fortæller Lars Grundahl Flycht.

Det bliver hverken ham eller Jette, der kommer til at stå i forretningen. Det bliver til gengæld et andet kendt ansigt.

- Vi har ansat Lotte Jessen som butiksbestyrer. Lotte har de seneste fem år været hos Solo og før det ni år hos Sportmaster. Lotte er også en ildsjæl, der ligesom os brænder for den personlige rådgivning og gode service, siger Jette Grundahl Flycht, der i 9 år har haft butik Anton.