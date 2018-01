Buschauffør blev fyret efter 35 år uden erstatning: - Jeg er da meget skuffet

Han er selvfølgelig utilfreds med, at han ikke fik erstatning for sine 35 år bag rattet, da han blev fyret. Til gengæld var sagens hovedperson, Bent Andreasen, straks i arbejde igen.

Varde: Arbejdsgiverne har været forskellige, men i 35 år har den 58-årige Bent Andreasen kørt som buschauffør for først Ribe Amts Trafikselskab og senere Sydtrafik. Han blev fyret i januar 2017 på grund af, at hans daværende arbejdsgiver, Blåvandshuk Turisttrafik, mistede noget kørsel. Sydtrafik mener ikke, at han er berettiget til erstatning, selv om hans fagforening 3F mener, at han kunne have fået omkring 250.000 kroner, hvis trafikselskabet fulgte de samme retningslinjer som Midttrafik.

- Det er jeg da meget ærgerlig over, siger Bent Andreasen, der dog aldrig nåede at blive arbejdsløs.

Han fik løn i otte uger efter sin afskedigelse i januar 2017.

- Der gik to uger, så fik jeg job ved min tidligere arbejdsgiver, som er Tide Bus, siger Bent Andreasen, der har været glad for sit arbejdsliv bag rattet.

Tide Bus kører stadig i Sydtrafiks område, selv om firmaet i 2013 mistede kørsel på ruter i og omkring Varde Kommune.

- Nu kører jeg mest i Esbjerg-området, siger Bent Andreasen, der altså atter kører for en vognmand under Sydtrafik.