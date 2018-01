Bureaukratiet koster det samme som dynen

Varde Kommune ansøger om lov til enten selv at uddele tyngdedyner eller at lade regionen gøre det. Den nuværende model koster mange ressourcer og tager lang tid.

Varde: Der findes en række dyner, der har en god effekt for mange, som på grund af psykiske eller neurologiske lidelser har svært ved at slappe af, at sove godt eller mærke afgrænsningen af egen krop. De kaldes for eksempel for kugledyner eller tyngdedyner.

Problemet er, at lovgivningen gør det langsommeligt og dyrt at give dynerne. Ann-Karina Christensen er teamleder for team hjælpemidler i Varde Kommune. Hun fortæller, at proceduren i dag er, at hendes afdeling henter oplysninger fra både de steder, hvor en person får behandling, for eksempel en sygehusafdeling, og fra kommunens forvaltning. På baggrund af det skal det afgøres, om dynen i dette tilfælde er et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel. Er det et behandlingsredskab, så skal regionen vurdere, om dynen kan bevilges. Er det et hjælpemiddel, så skal kommunen vurdere, om dynen kan bevilges.

- Det kan sagtens tage flere måneder, siger Ann-Karina Christensen.

- Vi har en sagsbehandlingstid, der siger, at inden for 12 uger skal vi give et svar, men det er ikke altid, vi kan holde det.