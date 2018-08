Bureaukrati: Banedanmark skal søge dispensation til at nedlægge dødsoverkørsel

Dødsulykken ved Sig

Den 19. juni blev to personer dræbt, da et tog ramte en minibus ved overkørsel 163 ved Sig. Overkørslen var ikke sikret, og det er meningen, at den skal nedlægges. Over hele Danmark er der 119 usikrede overkørsler, som skal nedlægges.I ulykken blev en 80-årig kvinde fra Holstebro og en 55-årig mand fra Juelsminde dræbt. Efter ulykken slog transportordførerne fast, at dødsulykken skal være den sidste, og der blev rejst en heftig kritik af Banedanmark for at være forsinkede med at nedlægge overskæringerne.