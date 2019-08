Bueskydning: Varde har fået bronzemedalje til DM

Varde: Her i weekenden er der danmarksmesterskab for seniorer på Sct. Jacobi Skole i Varde. Konkurrencerne er stadig i gang, men Varde har fået sig sin første bronzemedalje. Den har Tina Schou og Kenneth Andersen vundet i mix hold langbue. Det er den konkurrence, hvor klubbernes bedste mand og bedste kvinde sammen kæmper mod de andre klubber.

Det er også en holdkonkurrence med klubbernes tre bedste skytter. I den blev Tina Schou, Nikki Møller og Kenneth Andersen nummer fire i hold langbue, mens Silke Schäffer, Christian Christiansen og Gert Christiansen blev nummer fire i compound. Langbue og compound er to forskellige buetyper.

I dag, søndag, er der finaleskydninger. Man skal være blandt de 32 bedste for at komme med i eliminationsrunderne, hvor to kæmper mod hinanden i en "vind eller forsvind"-duel. Det er en fordel i forhold til de modstandere, man møder, at have en god placering efter de indledende runder.

Efter lørdagens skydning har Varde opnået følgende placeringer:

Herre langbue: Kenneth Andersen, nr. 1, Nikki Møller, nr. 13.

Dame langbue: Tina Schou, nr. 3.

Herre barbue: Jens Olesen, nr. 11.

Dame Compound: Silke Schäffer, nr. 7.

Herre compound: Christian Christiansen, nr. 13, Gert Christiansen, nr. 32.