Varde Kommune: Basalt set ved politikerne endnu ikke, om der skal spares penge de kommende år, eller om der i stedet kan bruges flere penge på børnehaver som følge af regeringens ønske om minimumsnormeringer. Økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og kommunerne er nemlig endnu ikke færdig.

Det betyder også, at der er meget kort tid, fra at politikerne kender rammerne for kommunens økonomi, til at budgetforslaget skal sendes i høring hos medarbejderne.

Derfor er der nu lagt en plan, der betyder, at politikerne samles til et budgetseminar 3. oktober klokken 8, og klokken 19.30 skal der ligge en budgetaftale, som et flertal kan bakke op om. Fredag den 4. oktober bliver den aftale præsenteret.

Det er en meget anderledes proces end i tidligere år. Her har man bestræbt sig på at forhandle et budget på et halvandet døgn langt seminar, men det er flere gange sket, at forhandlingerne er fortsat efterfølgende.

Den første behandling af budgettet i byrådssalen er 8. oktober.