Budgettet i Varde: Kritiske partier accepterer skolebyggeriet

Næsten ingen kommenterede forslaget. Steen Holm Iversen (LA) mente dog, at det ville betyde et "sekundabyggeri", men at han ikke ville afvise, at det kunne være nødvendigt.

Niels Christiansen (K) har før været med i et budget, der indeholder skolebyggeri, men 17. august meldte Konservative ud, at skolebyggeriet burde genovervejes. I det endelige budgetforslag vælger partiet i stedet at foreslå at spare 35 millioner kroner på byggeriet.

Varde Kommune: Tre partier, der har luftet tanker om at droppe byggeriet af Frelloskolen, fortalte på et byrådsmøde tirsdag aften, at de accepterer, at skolebyggeriet bliver en del af budgettet.

Den 13. og 14. september skal byrådspolitikerne forhandle om et budget for 2019 samt de overordnede økonomiske linjer for 2020-2022. Det bliver et stramt budget, hvor politikerne skal finde besparelser for 25 millioner kroner om året. Tidligere artikler i serien: 29. august: LA: Drop udlandsture de næste to år. 30. august: Derfor forsvandt 100 millioner på en sommer. 31. august: Tema om administration. 1. september: Thorup vil stadig spare 125 millioner på administration. 4. september: Disse fem ting bør du vide om årets budgetforhandlinger.

Valgte forslaget med skolen

Lokallisten fortalte, at listen har lavet to forslag til budget. Et er med skolebyggeri, og det andet er uden. Gruppeformand Henrik Vej Kastrupsen fortalte, at der var interessant, hvor meget mere der var råd til i budgettet uden en skole, men Lokallisten valgte alligevel at indsende det andet forslag, da der stadig er flertal for skolebyggeriet.

Steen Holm Iversen (LA) gav tre grunde til, at han havde fundet penge til skolebyggeriet. Det er, at der nu er en forventning om, at byggeriet kommer, at det er en del af en større strukturændring, der er vedtaget, og at man ikke kan droppe skolebyggeriet uden at finde ud af, hvad der så skal ske med manglen på lokaler for specialklasserne.