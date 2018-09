Budgetforlig indgået i Varde Kommune

Varde Kommune: Ifølge en pressemeddelelse fra Liberal Alliance har partiet indgået budgetforlig med Venstre, Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Lige nu holdes der pressemøde om budgetforliget, hvor journalist fra JV Varde, Benny Baagø, deltager.

"Samlet set lægger budgettet op til effektiviseringer på 70 mio. og hvor kommunens serviceniveau fastholdes stort set uændret, lyder det i pressemeddelelsen.

- Vi gik til valg på at få gennemført effektiviseringer med henblik på en fladere og mere fleksibel organisation, med mindre afstand imellem top og bund. Det glæder mig, at vi allerede har leveret det med budgetforliget, siger medlem af byrådet for Liberal Alliance, Steen Holm Iversen, ifølge pressemeddelelsen.

