Budget i Varde: Millionen til dagtilbud bliver ædt op af andre besparelser

Varde Kommune fortæller, at der er fundet en million kroner til dagtilbud. Men området bliver samtidig ramt af to andre besparelser, der tilsammen er på over én million kroner.

Varde Kommune: Det er helt rigtigt, når forligspartierne fortæller, at der er givet en ekstra million til dagtilbud. Men det bliver måske sagt knap så tydeligt, at der samtidig bliver taget cirka 1,1 millioner kroner fra samme område. Der er nemlig indført et effektiviseringskrav, der betyder, at der hvert år bliver taget 0,5 procent af institutionernes budgetter. Varde Kommunes årsberetning fra 2017 viser, at dagtilbudsområdet samlet koster kommunen cirka 190 millioner kroner, og det vil sige, at dagtilbuddene derfor mister cirka 950.000 kroner på effektiviseringskravet. Derudover skal børnehaverne fremover selv betale for sprogvurdering af treårige, hvilket koster dem 213.000 kroner om året.

Der gives og tages Det bliver givet til dagtilbud i budgettet:1 million kroner til kvalitet i dagtilbud fra 2019.



1 millioner kroner til nedsættelse af forældrebetaling i 2020. Det stiger til 1,5 millioner kroner fra 2021.



I 2019 får børnehaver et tilskud på 442.000 kroner til en bus i hvert børnehaveområde. Det er en erstatning for busserne i Blaabjerg-området.



Det bliver taget fra dagtilbud:



I 2019 bliver 0,5 procent af budgettet skåret væk. I 2020 og 2021 er det 0,75 procent.



Børnehaverne får ikke længere 213.000 kroner til at sprogvurdere treårige børn, men de har stadig opgaven.

Mindre ramt af besparelser - Man kan også vende det rundt og sige: De bliver ikke ramt så hårdt af besparelser, som andre områder gør, qua der er fundet den million til daginstitutionerne. Jeg mener reelt nok, at det er en hjælp til dem, for ellers havde de stået med en noget større besparelse. Så de får et fortrin over for alle andre områder, hvor der er indført en halv procents besparelse. Det synes jeg ikke, man kan stille spørgsmålstegn ved, siger Peder Foldager (V), formand for børn og læring. Men du er vel enig i, at man kan godt sætte spørgsmålstegn ved, om det reelt er en million kroner ekstra, området får? - Jo jo. Det kan man måske godt. Men alle er jo ramt af en halv procents besparelse, så derfor får de jo flere penge tilført.