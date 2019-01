Brugs-udvidelse reddet: De fandt tegningerne i sidste øjeblik

Tinghøj: Fem minutter og fire sekunder. Så tæt på en time var familien Nikolajsen/Thomsen i weekenden om at knække koden i Escape Room Varde, der er åbnet i den gamle brugs i Tinghøj.

- Vi vidste slet ikke, hvor lang tid, der var gået. Tiden flyver afsted, fordi man er så optaget, siger Inger Nikolajsen.

Hun har aldrig tidligere prøvet et escape-room, et moderne quizz-rollespil, som har bredt sig over det meste af verden. I Tinghøj står ægteparret Ulla Pedersen og Henrik Fosgerau bag. Hun sad med i brugsens bestyrelse, da den til sidst måtte kapitulere efter år med svigtende salg, og hun er også med i de grupper, der i øjeblikket arbejder med nye planer for brugsbygningen. I mellemtiden er der escape-room.

Helt i tråd med, at opgavelegen i Tinghøj foregår i den gamle brugs, er opgaven relateret til en brugs.

- Man er i en gammel brugs i 1974, hvor bestyrelsen for brugsen har bestemt, at der skal bygges til. Men tegningerne er blevet væk, siger Inger Nikolajsen.

Brugsuddeleren er kørt på sygehuset, fordi hans kone skal føde, det er før mobiltelefonerne blev opfundet, og derfor skal deltagerne finde frem til tegningerne ved at løse opgaver.