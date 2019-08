Brødre har ikke svigtet ét eneste Ho Fåremarked

Tilstrømningen er i gang mod Danmarks vestligste marked. Mange både i boderne og blandt gæsterne er kommet her fra barnsben.

Ho: Fredag gik åbningen på årets Ho Fåremarked, der fortsætter weekenden over. 200 kræmmere, sådan cirka, med 200 boder, med alt mellem himmel og jord. Små 40.000 gæster ventes i løbet af de tre dage, for selvom hver anden med vemod husker hvor skønt det var i gamle dage, så er det nu heller ikke så skidt i dag. - Og det er sådan, man kan lave det i dag, siger Palle Lauridsen.

Ho Fåremarked Historisk blev fårene drevet ind fra Skallingen, hvor de havde gået og græsset hele sommeren, til Ho Fåremarked. I dag er får udstillet i bokse på markedet.

Dengang var markedet også byens marked, i dag er det privat, arrangeret af Heidi Conradsen, der får hjælp af hele sin familie. Heidi har stået for markedet i otte år, og da det var byens marked, stod hendes far for det.

Ho Fåremarked er fredag 14-24; lørdag 9-24 og søndag 10-16.

Lørdag er der som noget nyt børneaktiviteter, fra klokken 13.30-16.30, med Gurli Gris, ansigtsmaling og ballondyr

Reinhold Allmann med børnene Klara og Julius tager turen fra Bayern, 1.100 kilometer hver vej, to-tre gange om året for at komme til stranden i Ho. Og - naturligvis - til fåremarked. Foto: André Thorup

Brødre er med hvert år Han og storebror Alex har hver eneste år siden barndommen haft egen bod på Ho Fåremarked. Så de ved også, at det hele i sin tid flyttede ud på grund af regler og krav, i høj grad på grund af sikkerhed. De er ved at stille op. Det er hårdt arbejde, så de har lige pause med en dåseøl. Palle bor stadig i byen, Alex er flyttet meget langt væk, helt til Oksbøl, og nostalgi eller ej, så er den sidste lørdag i august hellig, for den indebærer altid Ho Fåremarked for dem begge. Palle har ikke svigtet ét eneste marked. Alex tog et år til Tønder Festival i stedet for, men det kommer ikke til at ske igen.

Veninderne Karin Gotfredsen, th., fra Ry, og Karen, fra Aarhus, turnerer Danmark tyndt. Denne weekend har de fundet en Airbnb i Billum, kørte til Blåvand - og fandt ud af, at der var fåremarked i Ho. De er lige kommet, og har allerede købt de første ting. Foto: André Thorup

Blandet skrammel og campingvogn - Alle kammerater kommer forbi. For selvom jeg bor her, så ved de aldrig, om jeg er hjemme, eller på Nordsøen. Men her er jeg, det ligger fast, siger Palle Lauridsen. Han er supervisor på en platform, storebror er salgsassistent på Esbjerg Havn, og begge sover i campingvognen bag boden med blandet skrammel, mens de er på marked. "Hvad koster den her?", spørger en dame.

Det sidste fyrmesterpar ved Blåvand Fyr, Anny og Knud Lauridsen. Knud passede fyret indtil år 2000, og i 17 år boede de i fyrmesterboligen. Før Blåvand var Knud fyrmester i Bovbjerg ved Lemvig, så han nåede at passe fyr i 40 år. I dag bor parret i Oksbøl, og var selvfølgelig en tur på Ho Fåremarked. Foto: André Thorup

Bedsteforældre var købmænd i Ho Hun er faldet for en porcelænskande, brødrene Lauridsen har prissat til 50 kroner. Hun vil kun give 30. Handlen ender på 40 kroner, for mens hendes veninder synes, hun skal lade kanden stå og gå videre, holder brødrene fast på, at når hun kommer grædende tilbage og tigger om at købe kanden, så koster den 100 kroner. Stemningen fejler ikke noget. Brødrene har arvet både handelstalent og forkærlighed for fåremarked. - Vores bedsteforældre havde købmandsbutikken i Ho. Vores forældre og vi hjalp til, når der var marked. Det var dengang, man ikke kunne sparke sig frem for folk, siger Alex.

Familien Conradsen har altid stået sammen om Ho Fåremarked. Det er Heidi Conradsen, med telefonen, der har ansvaret, og får hjælp af mor, Britta Conradsen, og den ældste af drengene, Elias. Foto: André Thorup

Fra Bayern til Ho Fåremarked Dengang husker Reinhold Allmann også. Han går rundt i bodgaden sammen med sine børn Klara og Julius. Selvom han kommer så langt væk fra som 1.100 kilometer nede i det tyske Bayern, så har han været på Ho Fåremarked siden 1982. - Vi er kommet her hvert år lige siden. Nogle år én gang, nogle to gange og andre tre. Nu er det tredje gang, vi er her, siger han. Klara, Julius og Reinhold er enige om, at der er én grund til, at alle ferier foregår i Ho: Stranden! Hvorfor flytter I ikke bare hertil? - Fordi det også er dejligt at bo og arbejde i Bayern. Når man så ved, at i ferien skal vi til Danmark, siger Reinhold Allmann.

Brian Nielsen lå i en krybbe i skydeboden som spæd, da hans forældre turnerede med tivoli. Siden har han ikke kunnet få rakkerlivet ud af blodet. For 20 år siden mødte han Jette, der passede pølsebod i tivoli, og så har de fortsat sammen. Hun med pandekageboden, som de også tager ud til fester og firmaer med, han sælger slik på Ho Fåremarked. - Jeg har seks børn. Tre fra første ægteskab og tre nu. Ingen af dem skal rejse med tivoli på markeder. De uddanner sig. Vi er sidste generation, siger han. Når han skal forklare, hvorfor han og Jette fortsætter, roterer han med pegefingeren ud for tindingen og antyder fis i kasketten. For der er ingen penge i at sælge slik på markeder. Men - det er en livsstil. Foto: André Thorup

Gitte Petersen og børnebørnene Makia og Dahlia hilser på gedebukken Sejr. Sejr lugter fælt og elsker at blive beundret, siger hans ejer. Når det tynder ud i publikum rejser han sig efter sigende og spejder efter publikum. Foto: André Thorup

De seneste fem-seks år har Vagn Stage fra Toftnæs været koordinator på fåreudstillingen på Ho Fåremarked. Han hjælper fåremarkedet, der gerne vil have lidt får med - og, for ham og de andre udstillere er det en mission at udbrede kendskabet til deres dyr. Vagn Stage avler får af kødkvægsracer, som disse Ile de France. Lammene er kun 17 dage gamle. Foto: André Thorup

Hvem vil ikke gerne have en dinosaur? Foto: André Thorup