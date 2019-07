Brassband kommer cyklende til Varde

Varde: Mandag 29. juli er der koncert i Sct. Jacobi Kirke med Royal Danish Brass. Koncerten i kirken begynder kl. 20, men en halv time før er der klokkespilskoncert ved Benjamin Davis Maack, der er organist ved Hedeagerkirken i Herning.

Det danske blæserensemble gæster Varde med et afvekslende koncertprogram. Ensemblet er på sin årlige sommerkoncertturné på cykel - også kaldet "Brass on Bikes" - for femte gang i træk, hvor de fem kongelige musikere og cykelryttere tilbagelægger 350 km og optræder ved syv koncerter på seks dage.

Der skal betales en mindre entre. /EXP