Bragt til Skejby i kritisk tilstand: Sømand reddet op af vandet ved Blåvand

Blåvand: En filippinsk sømand er reddet op af vandet ved Blåvand søndag klokken 16.27.

Ifølge vagtchefen fra Syd-og Sønderjyllands Politiet er manden i live, men hans tilstand er kritisk. Den filippinske sømand er med helikopter fløjet til Skejby Sygehus.

Ifølge vagtchef Nikolaj Hølmkjær, så var sømanden faldet over bord fra et fragtskib, der er er indregistreret i Antigua/Bermuda.

Der er ifølge vagtholdsleder Jesper Lyngholm fra Forsvarets Operationscenter tale om skibets andenstyrmand, som sidst blev set af de ombordværende klokken 04.00 søndag morgen. Da han skulle møde igen på vagt klokken 12.00, var der intet spor af sømanden. Sidst manden blev set i live på skibet var nordvest for Hanstholm. Da han skulle møde på vagt ved middagstid, befandt skibet sig vest for Esbjerg.

Forsvaret satte søndag eftermiddag en stor eftersøgning i gang med flere helikoptere. Forsvaret trak også på 10-12 skibe fra det civile beredskab langs den jyske vestkyst, mens andre skibe i området blev bedt om at holde øje.

Og det lykkedes altså at finde den forsvundne sømand ved Blåvand, hvor han blev bjerget.

Det var et held, at han blev fundet så hurtigt. Inden manden blev fundet, gættede vagtholdsleder Jesper Lyngholm nemlig på, at sømanden ville kunne overleve 10 til 12 timer i vandet, under forudsætning af, at han havde det tøj på, som han havde på, da han gik fra vagt søndag morgen.