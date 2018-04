Borgmester vil samle pedeller i by-teams

Et konsulentfirma foreslår at samle pedeller i geografiske teams med eget budget. Borgmester anbefaler byrådet at stemme for.

- Hvis det lykkes at gennemføre det her, så får vi en meget decentral struktur men med mulighed for at få udnyttet de kompetencer, som vores pedeller har, noget bedre, siger han.

Sådan er nogle af de centrale anbefalinger i en rapport, som konsulentfirmaet Reflexio har lavet for Varde Kommune. Borgmester Erik Buhl (V) er klar til at føre anbefalingerne ud i livet, hvis byrådet vil stemme for.

I forbindelse med spareprocessen sidste år blev det foreslået, at alt teknisk servicepersonale - i daglig tale pedeller - skulle samles i én central enhed, der blev kaldt "et fælles ejendomscenter".Det ønskede politikerne ikke, for de vil gerne have, at de forskellige skoler eksempelvis har et tilhørsforhold til den lokale pedel. Forslaget her er en mellemløsning. Der kommer et fælles ejendomscenter, men alt det tekniske servicepersonale bliver ansat i geografiske teams. Det betyder også, at lederne på de enkelte matrikler ikke længere er chefer for den lokale pedel.

Store forskelle

Der er stor forskel på, hvordan den daglige vedligehold bliver håndteret på de forskellige matrikler. Nogle har for eksempel egen pedel, mens andre bestiller håndværkere til at klare alle opgaver.

Det er ikke beskrevet i rapporten, hvordan alle de geografiske teams skal se ud, men det er foreslået som et eksempel, at der kunne dannes et team i Ølgod. Det bliver et team med 16 ejendomme, et samlet bygningsareal på cirka 28.000 kvadratmeter og et årligt budget på cirka 8,5 millioner kroner. Tanken er, at alle har deres daglige mødested på den matrikel, hvor de nu er ansat, men til gengæld kan pedellerne hjælpe hinanden, og de skal også stå for pedelopgaver i de bygninger, hvor der ikke er tilknyttet en pedel i dag.

Ifølge konsulentrapporten vil kommunen på den måde kunne spare penge på selv at klare nogle opgaver i stedet for at bestille håndværkere.