Borgmester skærper krav til skolers overførsler

Varde Kommune har opdateret sine regler for overførsler. Samtidig fortæller borgmester Erik Buhl (V), at han synes, der skal ændres praksis, når det gælder skoler.

Overførselsretten er omdiskuteret, fordi fire skoler har overført store underskud. De nye principper ændrer intet i forhold til skolerne, forklarer borgmester Erik Buhl. Men han varsler en anden ændring, der gør, at flere skoler kan risikere at skulle stå skoleret for politikerne.

Varde Kommune: Varde Kommunes institutioner behøver ikke at bruge præcis de penge, de får tildelt. De kan overføre over- og underskud på op til fem procent.

Skal ses adskilt

På Ansager Skole blev der fra 2017 til 2018 overført et underskud på ni procent. Ifølge både skolechef Karen Mortensen og udvalgsformand Peder Foldager (V) var der opmærksomhed på det, men der blev ikke bedt om en decideret redegørelse til politisk behandling.

Det skyldes, at praksis har været, at der kun er blevet bedt om en redegørelse, hvis underskuddet har været over fem procent for skole, skolefritidsordning - også kaldet sfo - og juniorklub samlet set. Det var der ikke tale om i Ansager. Men den praksis bør laves om, mener borgmesteren:

- Jeg tror helt sikkert fremover, man vil skille tingene ad, så man kan se det enkeltvis. Og så må udvalget afgøre, om man skal gøre mere ud af det, siger han.

Skolen må ikke overføre penge mellem budgetterne for skole og sfo. Det skyldes, at der er forældrebetaling i sfo, og disse penge må ikke bare tilnærmelsesvis gå til skolen, der er fuldt skattefinansieret.