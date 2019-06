Borgmester roser Steen Holm Iversens indsats

Varde Kommune: Hverken Claus Christensen (V) eller Steen Holm Iversen (LA) kom i Folketinget. Dermed har Varde stadig kun én repræsentant på tinge, nemlig Marie Krarup (DF).

Borgmester Erik Buhl (V) roser Steen Holm Iversen, selvom han ikke blev valgt.

- Det er i hvert fald ikke på grund af mangel på indsats, at han ikke får pladsen. Han har ydet en enorm indsats, og det kan man kun have dyb respekt for. Derfor er jeg også overrasket over, det ikke lykkes for ham at få en af de fire pladser (som Liberal Alliance får i Folketinget, red.). Det ville have været rigtig godt at få Steen ind. Efter halvandet år i byrådsarbejde og mange års bopæl i Varde Kommune ville han have været en rigtig god person for de lokale mærkesager, siger han.

I forhold til Venstre mener han, at problemet er, at alt for mange af de mange, lokale Venstrestemmer ikke har stemt personligt på Claus Christensen.

- Det giver stof til eftertanke. Kunne vi har gjort noget anderledes?, siger han.