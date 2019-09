Hverken borgmester Erik Buhl eller erhvervsdirektør Finn Erik Kristiansen havde forudset en rutsjetur ned ad bakke for det lokale erhvervsliv. Fornemmelsen var, at det gik godt - måske endda lidt bedre.

Noget af det, der tæller negativt i målingen, er de kommunale sagsbehandlingstider. Det skal der gøres noget ved, og borgmesteren vil have en drøftelse i byrådet, om politikerne generelt er skarpe nok på at tænke erhvervsprofil.

Varde: Borgmester Erik Buhl er glad for, at han sad ned, da årets måling af erhvervsklima fra DI blev offentliggjort.

Borgmesteren kigger indad

- Det undrer mig meget, at vi i Dansk Byggeris måling for få uger siden blev nummer 12, og her bliver vi nummer 46. Men du hører mig ikke sige, at det er undersøgelsen, der er noget galt med. Jeg er skuffet, selvfølgelig er jeg det, men det nytter ikke at skyde efter andre. Vi skal kigge indad. En af de helt konkrete ting, vi vil sætte i gang, er et udvalg med folk fra erhvervslivet, politiske kredse og forvaltningen, siger borgmesteren.

ProVarde skal også være med i udvalget, og erhvervsdirektør her, Finn Erik Kristiansen, er helt på linje med borgmester Erik Buhl i sin vurdering af DI-målingen.

- Det kan vi ikke være tilfredse med, siger han.