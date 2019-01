Det vil politikere i Varde Kommune gerne vide, og efter drøftelser i gruppeformandskredsen ventes Udvalget for Økonomi og Erhverv nu onsdag at give grønt lys til at sætte gang i arbejdet med et såkaldt potentialekatalog, der skal være færdigt sidst i maj.

Hvor sparer andre

Og embedsfolkene får til opgave at skue bredt hen over kommunale udgifter til transport og infrastruktur, folkeskole, dagtilbud, idræt og fritid, kultur og folkebiblioteker, børn og unge med særlige behov, voksne med særlige behov, ældre, sundhed, tandpleje, administration og beskæftigelse og integration.

Varde Kommunes borgmester, Erik Buhl, siger i en pressemeddelelse fra kommunen, at borgerne bør tage det roligt.

- Varde Kommune har en fornuftig økonomi. Jeg vil derfor opfordre til, at man ikke bliver unødigt bekymret over de forslag, der senere fremkommer, da der næppe er behov for at gøre brug af dem alle. Men da der altid er usikkerhed om kommunernes indtægtsgrundlag, er det rettidig omhu at kortlægge mulighederne for at styrke Varde Kommunes økonomi, siger han.