Borgmester om økonomi: - Selvfølgelig er det tal, som vi er bekymret for

Erik Buhl (V) holder tale ved en velfærdsdemonstration. Nu er der udsigt til forringelser på velfærden på området for handicappede, psykisk sårbare og udsatte, for budgettet holder ikke. Arkivfoto: John Randeris

Første budgetopfølgning viser, at der er udsigt til, at kommunen bruger cirka 20 millioner kroner mere, end den må. Der er brug for, at staten hjælper til med at betale for udgiftsstigninger på området for handicappede, udsatte og psykisk sårbare, mener borgmester.

Varde Kommune: Hvis en kommune bruger flere penge end budgetteret, så risikerer den en bøde fra staten. Varde Kommune har lavet en teknisk finte, så den kan bruge 20 millioner kroner mere end budgetteret, før den risikerer bøden. Problemet er, at hvis årets første budgetopfølgning viser det sande billede for resten af året, så er der udsigt til, at kommunen bruger 40 millioner kroner mere end budgetteret - altså 20 millioner over det tilladte. Borgmester Erik Buhl (V) påpeger, at tallet skal tages med mange forbehold. Ofte viser den første budgetopfølgning et mere dystert billede af økonomien, end hvad det endelige regnskab gør. Men det ændrer ikke på, at tallene er problematiske: - Selvfølgelig er det tal, som vi er bekymret for, fordi det er store tal, siger han.

Brug for hjælp Det er handicap- og psykiatriområdet, hvor der særligt bliver brugt for mange penge i øjeblikket. Her er der en form for besparelse på vej, selvom kommunen endnu ikke er konkrete på, hvad der skal ske. - Når man er inde og tager noget fra området, så er vi i den situation, at det har betydning for konkrete personer, erkender Erik Buhl. Han sidder i kommunernes landsdækkende socialudvalg og ved derfor, at det er over hele landet, at udgifter til handicappede og psykisk syge stiger. Derfor mener han, der er behov for, at Folketinget efter valget finder nogle penge til området.

Udfordret mere end nogensinde Hvis nu staten ikke kommer med en hjælpende hånd, kan man så forestille sig, at kommunen selv vil tilføre nogle penge til det her område? - Jamen, det kan vi blive nødt til. Sådan er det hvert år, når vi laver vores budgetter, at vi kigger på, hvor presset er. Men vi er jo også presset af de seneste dages snak om pædagoger. Vi er jo i den grad mere end nogensinde udfordret på de rammevilkår, der er for vores økonomi, siger Erik Buhl. Han har et håb om, at folketingspolitikerne efter valget vil lave en ny udligningsordning, der forbedrer Varde Kommunes økonomi.