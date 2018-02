Borgmester om ny udligning: - Vi er helt til grin

Der er fremlagt fem modeller for nye udligningsordninger. I alle modeller får Varde Kommune færre penge end i dag.

Varde Kommune: Da der sidst blev ændret på udligningssystemet, der fordeler penge fra rige kommuner til fattige kommuner, troede Varde Kommune, at den skulle have flere penge, men endte med at få færre. Nu ser det ud til, at historien gentager sig. I månedsvis har borgmester Erik Buhl (V) set frem til at se forslag til en kommende udligningsordning, og hans forventning har hele vejen igennem været, at Varde Kommune ville få flere penge. Der tog han fejl. I Finansieringsudvalgets nye rapport er der fem modeller, og i alle modeller får Varde Kommune i 2022 færre penge end i dag. I den mest gunstige model mister Varde Kommune fire millioner kroner. I den, for Varde Kommune, værste model mister kommunen 19 millioner kroner. - Vi er helt til grin, siger borgmester Erik Buhl (V).

Varde Kommune og udligning I 2017 fik Varde Kommune 786 millioner kroner i tilskud og udligning. Både før og efter en reform er Varde Kommune altså en kommune, der modtager penge via udligningsordningen. Spørgsmålet er kun, hvor mange penge.Model 1 indeholder mestendels nogle tekniske ændringer. I den model mister Varde Kommune 19 millioner kroner om året.



I model 2 bliver et bekæftigelsestilskud, der i dag er udenfor udligningssystemet, ført ind i udligningen. I den model mister Varde Kommune 10 millioner.



Model 3 er en modificeret udgave af model 2. Her mister Varde Kommune 4 millioner kroner.



Model 4 bygger videre på model 3. Her mister Varde Kommune 6 millioner kroner.



I Model 5 bliver tilskuddene målrettet de fattigste kommuner i en højere grad. Det vil betyde, at Varde Kommune mister 17 millioner kroner.

Har behov for flere penge Ifølge borgmesteren mangler Varde Kommune 80 millioner kroner for at have samme mulighed for at give service som en gennemsnitlig kommune. Han kalder det "meget, meget specielt", at Varde Kommune i den situation skal have færre penge. Danmark På Vippen, der er organisation, der kæmper for lige vilkår i Danmark, har skrevet en pressemeddelelse med ønsket om en mere gennemgribende reform i stedet for de fem modeller, der ifølge organisationen kun indeholder "småjusteringer". Varde Kommune er medlem af foreningen, og Erik Buhl er helt enig. - De har kun fokuseret på helt bestemte ting, siger han og efterlyser altså en større reform.