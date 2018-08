Borgmester om million-opsigelser: - Jeg synes da også, det er mange penge!

Inden for halvandet år har Varde Kommune betalt 2,7 millioner kroner for at komme af med tidligere chefer. Det har vakt forargelse - men der er ingen vej udenom.

Varde: 2,7 millioner kroner til to chefer, der ikke længere passede ind i Varde Kommune, er i mange menneskers øjne for mange penge. I april og maj skrev JydskeVestkysten om tidligere arbejdsmarkedschef Erik Schultz, der fik 1,2 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse og fritstilling med løn. Senest har der været skrevet om tidligere socialdirektør Anette Bækgaard Jakobsen, der fik 1,5 millioner kroner ved bruddet med Varde Kommune. Den slags vækker forargelse hos mange. En forargelse, der i sagen om Anette Bækgaard Jakobsen ikke bliver mindre af, at hun kun havde været ved Varde Kommune i halvandet år, og at hun umiddelbart efter fritstillingen fik et nyt og vellønnet job, så hun i 2017 nåede en indtægt på 2,5 millioner kroner ifølge netmediet "Journalista.dk".

Fakta Anette Bækgaard Jacobsen sluttede som socialdirektør i Varde Kommune i oktober 2017. Hendes gensidige aftale og fritstilling indbragte 1,5 millioner kroner. Hun havde været ansat som direktør i kommunen i halvandet år.Erik Schultz sluttede som arbejdsmarkedschef ved Varde Kommune i april i år. Hans gensidige aftale og fritstilling indbragte 1,2 millioner kroner. Han blev leder af Jobservice Vest i 2005 og fortsatte i Varde Kommune efter kommunalreformen.



Tidligere fandtes åremålskontrakter, hvor kommunale chefer ifølge kontrakten fik udbetalt fratrædelsesgodtgørelse efter kontraktens åremål, for eksempel fem år - uanset om de fortsatte i jobbet eller fratrådte.



Før det var der tjenestemandsansættelser, hvor det var ualmindeligt vanskeligt at fyre og omrokere medarbejderen og dyrt, når det lod sig gøre.

Arbejdsmarkedschef Erik Schultz blev kompenseret med 1,2 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse og fritstilling, da han stoppede. Arkivfoto: Annett Bruhn

ingen vej uden om Men der er ingen vej uden om at betale fratrædelsesgodtgørelser i millionklassen, siger borgmester Erik Buhl. - Vi følger gældende overenskomst i Danmark, uanset hvem vi ansætter. Om det er en sosu-assistent eller en chef. For alle faggrupper gælder, at vi følger overenskomsterne til punkt og prikke, siger han. Kan du ikke tænke, at det er for mange penge? - Jeg synes, det er mange penge. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Kan du blive forarget over det? - Der er nogle organisationer, der har forhandlet nogle vilkår, og det har de været gode til. Men selvom det er mange penge, var de tidligere chefkontrakter endnu dyrere, siger Erik Buhl. - Men jeg synes da, at det er ærgerligt, når vi ansætter nogen, og så opstår der ting, der gør, at den ansættelse må afbrydes.