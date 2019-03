Lukningen af VUC Varde kommer som en meget ubehagelig overraskelse for borgmester Erik Buhl (V) i Varde Kommune. Han vil kæmpe for, at VUC fortsat er til stede i Varde.

- Det er en katastrofe for vores område. Jeg har derfor kontaktet uddannelsesordfører Anni Matthiesen (V). Vi må have en dialog, siger Erik Buhl.

Blandt andet på grund en oprettelse af den nye FGU. FGU står for Forberedende Grunduddannelse og er til unge under 25 år, som tager cirka halvdelen af eleverne fra VUC.

Varde: Borgmester Erik Buhl (V) i Varde Kommune har i lang tid været orienteret om, at VUC Vest er presset på økonomien. JydskeVestkysten skrev i oktober i fjor om de forestående lukninger af både VUC Varde og VUC Grindsted.

VUC Varde holder til på Campus Varde. For øjeblikket er der to hold, svarende til 9. og 10. klasse på VUC Varde. Der er for øjeblikket 38 kursister på VUC Varde og fem undervisere. Derudover der er undervisning for ordblinde.

Der har i kulisserne i lang tid været arbejdet for at undgå lukningen af VUC Varde, der holder til på Campus Varde og er en afdeling under VUC Vest i Esbjerg.

Erik Buhl vil tage kontakt med VUC Vest for at forsøge, at der forsat kan undervises i Varde.

- Der er altid mennesker, der trænger til at få opgraderet sine evner. Så vi vil kæmpe for at beholde VUC i Varde, siger Erik Buhl.

Og nærheden er her meget væsentlig med tanke på, at Varde Kommune er landets femte største rent geografisk. Der er ret langt fra Nymindegab til Esbjerg.

- Vi må ikke efterlade nogle mennesker i et tomrum. Der skal være uddannelse i både Varde, Esbjerg og Odense, siger Erik Buhl.