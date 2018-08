Borgmester om finanslovsudspil med millioner til Varde: Det har en enorm værdi

Tirpitz har vist, at Vardemuseerne kan, lyder det fra borgmester. Han glæder sig meget over, at flygtningemuseet er kommet med i et udspil til Finansloven.

Men det handler ikke kun om beløb og finanslov. Det handler lige så meget om anerkendelse, og det er det, når museet får en plads i finansloven. Erik Buhl ser det både som en anerkendelse af, at indholdet på Tirpitz er godt, og af at planerne for det kommende flygtningemuseum er gode.

Han tror på, at selv om det lige nu er i et udspil til finansloven, så vil det også blive virkelighed.

- Jeg fik det at vide her til morgen - formelt set, lyder det fra borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl (V).

Bred stolthed over Tirpitz

Erik Buhl tror på, at beløbet også skyldes, at det skal kaldes Danmarks Flygtningemuseum, og med statspenge forventer han, at det bliver lettere fremover at søge fonde med succes.

Tirpitz er blevet en succes, og han mener sagtens, der er plads til en succes mere i Varde Kommune. Publikumstallet er stort, men det glæder ham ligeså meget, at han møder stor stolthed blandt borgere i hele kommunen over Tirpitz. Efter 28-29 år som politiker er det ikke hverdag med noget, der samler på tværs på den måde.

- Det har en enorm værdi at lave noget, alle er stolte af, siger Erik Buhl.

Han har stor ros til museet for arbejdet og forventer, at paletten her med Tirpitz, Vadehavscentret, Legohouse og om nogle år et flygtningemuseum vil give flere overnatninger.