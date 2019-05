Borgmester garanterer ProVardes fremtid

Halvdelen af det nuværende ProVarde bliver en del af en ny turismeorganisation, der også dækker Ringkøbing-Skjern Kommune. Politikerne er begyndt at diskutere, hvad det skal have af betydning for det resterende ProVarde.

Varde Kommune: Alt var i spil, da økonomiudvalget i sidste uge diskuterede fremtiden for ProVarde. Det bliver nemlig snart en noget lille organisation, da noget af dens arbejdsområde er flyttet til et erhvervshus i Vojens, og hele turistdelen bliver flyttet ind i en ny organisation, der skal dække både Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner. - Vi er i en helt ny situation, da vi ifølge lovgivningen skal skille erhverv og turisme, siger borgmester Erik Buhl (V). Alle muligheder for ProVardes fremtid blev fremlagt for politikerne, inklusiv at lukke organisationen og lade Varde Kommune selv stå for sin erhvervsfremmeindsats. Det kommer ikke til at ske, garanterer borgmesteren efter drøftelsen. - Vi vil have en organisation, som er handlekraftig, som er båret af alle vores erhvervsfolk som udgangspunkt, men selvfølgelig i tæt dialog med Varde Kommune, siger Erik Buhl, der altså stadig ønsker, at ProVarde er en organisation med erhvervsvirksomheder som medlemmer.

Reform af erhvervsfremme Regeringen har lavet en reform af erhvervsfremmeindsatsen, der har to større konsekvenser for ProVarde.

Den specialiserede erhvervsrådgivning er flyttet til et erhvervshus i Vojens. Her har Per Rask Jensen, der tidligere har været direktør for ProVarde, da det hedder Varde Erhvervs- og Turistråd, fået et nyt job, og hans stilling er ikke genbesat i Varde.

Endnu større betydning har det fået, at turismeindsatsen skal have egne organisationer, og de skal dække større områder. Det betyder et farvel til cirka halvdelen af medarbejderne i det nuværende ProVarde.

Mulige ændringer Alligevel betyder den nye situation, at der skal ske nogle ændringer. Erik Buhl (V) mener, at det er ProVardes bestyrelse, der i første omgang skal komme med et udkast. - Så vil vi mødes med dem og i fællesskab strikke et nyt ProVarde sammen. Det er jo cirka det halve af det, vi har i dag, der skal være i ProVarde, siger Erik Buhl. Han mener, at når ProVarde bliver så lille, så bliver der behov for at hente midler ind udefra fra eksempelvis fonde og puljer, hvilket betyder, at organisationen i højere grad vil have midlertidigt ansatte, der arbejder med projekter. Det har ProVardes direktør, Finn Erik Kristiansen, også tidligere talt for.

Måske tættere tilknytning Selvom det ligger fast, at ProVarde fortsætter som en selvstændig organisation, så kan Erik Buhl godt forestille sig, at tilknytningen til kommunen på nogle punkter bliver tættere. Han forestiller sig eksempelvis, at kommunen kan tage sig af administrationen af løn til ProVardes ansatte.