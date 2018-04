Varde Kommune: KL - det tidligere Kommunernes Landsforening - og fagforeningerne har indgået overenskomstforlig. Det sker kun en uges tid før, at kommunerne kunne have endt i en konflikt, hvor cirka halvdelen af medarbejderne ikke måtte arbejde.

- Jeg er lettet og glad, for vi undgår en konflikt, der ville have været negativ for alle. Både arbejdstagere, vores samfund og alle de, der ikke var berørt. Så det her er en god melding, man får sådan en fredag middag i solskin klokken 12, siger borgmester Erik Buhl (V).

Han er også glad for, at meldingerne lyder på, at alle faggrupper er tilfredse.

- Det taler for nogle år med medspil, især fra lærergrupper, som har haft nogle år, hvor man har følt sig trådt på. Der er jeg rigtig glad for at, at vi har fået en aftale. Det giver et andet klima at arbejde under, når man er enige om de vilkår, man arbejder under, siger han.