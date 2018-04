Borgmester er gået til at kamp for at bevare ProVarde

Et udvalg foreslår Christiansborg-politikerne, at de skal samle den kommunale erhvervsservice i fem centre. Borgmester Erik Buhl (V) er gået i gang med at skrive til partikammerater på borgen samt lave en alliance med andre borgmestre.

Varde Kommune: Hvis politikerne på Christiansborg lytter til Forenklingsudvalget, så lukker ProVarde. Forenklingsudvalget er nedsat af erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Baggrunden er, at erhvervsfremmeindsatsen i dag varetages af 110 ansvarshavende myndigheder, 30 koordinerende organer og 216 operatører. Det er alt for mange, mener både udvalget og borgmester Erik Buhl (V). Men kuren er de uenige om. Udvalget vil nemlig samle den indsats, som blandt andet ProVarde og Business Region Esbjerg står for, i fem erhvervshuse. Kommunerne skal koncentrere sig om myndighedsbetjening og får forbud mod at gøre de ting, som ProVarde står for i dag. - Jeg tror, det vil underminere vores erhvervsudvikling, for det er den decentrale kontakt, der gør, at vi finder en løsning, hvis en virksomhed mangler et sted eller vil udvide, siger han, der understreger, at det kun er et forslag, som landspolitikerne endnu ikke har forhandlet om.

Forenklingen Forenklingsudvalget har afleveret et forslag til forenkling af erhvervsfremme til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Det bliver brugt som oplæg til en forhandling med Folketingets partier.Kernen er, at der skal luges ud i de mange enheder, der arbejder med erhvervsfremme.



Kommunerne skal i forslaget koncentrere sig om myndighedsbetjening, altså byggetilladelser og lignende.



En række funktioner, for eksempel det som ProVarde står for, samles i fem erhvervshuse.



Erik Buhl (V) siger, han er enig i det meste af oplægget, bortset fra punktet om at fjerne den kommunale erhvervsfremme.

Kampen er i gang Erik Buhl fortæller, at han er gået i gang med at kæmpe for ProVarde og Business Region Esbjerg, der er en slags overbygning for ProVarde. - Jeg har skrevet til folk, jeg kender på Christiansborg fra mit parti, om, hvordan jeg ser på det i første omgang. Så er jeg også i gang med at se, om jeg kan lave nogle alliancer med mine kolleger rundt omkring i borgmesterkredsene, siger han.