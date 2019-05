Borgmester byder velkommen til turister

Varde: Når kalenderen rammer 1. juni, er det officielt sommer, og i den anledning vil borgmester Erik Buhl fra Varde hjælpe med at udlevere nøgler til gæsterne fra Danmark, Tyskland, Norge, og hvor de ellers kommer fra for at holde ferie i Danmark.

Det sker kl. 12 fra Købmand Hansens Feriehusudlejning, Strandvejen 430, Henne, kl. 13.15 fra Feriekompagniet, Horns Bjerge 4, Blåvand, kl. 14 fra Esmark, Blåvandvej 1, Blåvand og kl. 14.45 fra DanCenter, Blåvandvej 57.

- Det går særdeles godt med feriehusudlejning i disse år. Det er derfor dejligt, at mange borgmestre har sagt ja til at hjælpe med at byde vores gæster velkommen. Mange er gengangere, og den typiske gæst holder gennem livet otte ferier i et dansk feriehus - ofte i det samme område eller i det samme feriehus, fortæller direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, Carlos Villaro Lassen.

Han oplyser i øvrigt, at der er tæt på fuldt booket i de danske sommerhuse denne sæson.