Borgmester: Vi finder andre veje i fællesskab

Borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl, ærgrer sig over, at Varde Machen ikke bliver en realitet i år.

- Jeg synes selvfølgelig det er rigtig ærgerligt at Varde Marchen ikke kan finde nok opbakning til at arrangementet kan løbe rundt, siger Erik Buhl, og understreger vigtigheden i at befolkningen og forsvaret møder hinanden i øjenhøjde.

Varde Kommune har støttet de tidligere Varde Marcher, og ydet en garanti i tilfælde af underskud i de første to år arrangementet blev afholdt. Erik Buhl værdsætter arbejdsgruppens engagement i bibeholdelsen af forsvarets tilstedeværelse i kommunen og støtte til kommunens veteraner:

- Jeg har dyb respekt for arbejdsgruppen og den kæmpe mængde arbejde de ligger i projektet. Jeg tror på at vi i fællesskab nok skal finde andre initiativer der kan komme Vardes garnisoner og veteraner til gode, og Varde Kasernes Venner kan ligesom de foregående år regne med kommunens støtte, siger Erik Buhl.