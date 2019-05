Borgmester: Nu har vi det rette niveau af ledere

Varde Kommune: En række reformer og krav om administrative besparelser har i de senere år betydet, at Varde Kommune har fået færre ledere. Som et eksempel betyder den nye skole- og dagtilbudsstruktur, at der er færre skole- og børnehaveledere.

Stadig mulighed for ændringer

Det betyder dog ikke, at det er slut med ændringer. Borgmester Erik Buhl vil gerne have ændret på strukturen, så flere er ledere er på tværs. Blot som et eksempel kunne det være en leder, der har ansvaret for hjælp til unge, uanset om de er i kontakt med socialforvaltningen eller jobcentret.

- Vi er som politikere og topembedsmænd forpligtet på, at der kommer mere helhed i tingene, siger han.

- Så meget på tværs og så fladt som overhovedet muligt.

Han ønsker også, at når ledere stopper i Varde Kommune, skal direktionen vurdere, om stillingen behøver at blive genopslået, ligesom færre pedeller fremover vil blive ansat med titel af serviceleder.

Til gengæld kan der være områder, hvor der i dag er blevet for få ledere, mener Erik Buhl.

Han vil heller ikke give en garanti for, at der ikke ryger ledere i en spareplan.

- Man skal aldrig sige aldrig, siger han.