Borgmester Erik Buhl blev hentet i ambulance under gruppemøde

Efter et ekstra helbredstjek blev borgmester Erik Buhl (V) tirsdag i sidste uge ringet op under et gruppemøde i Venstre. En halv time senere blev han i ambulance kørt til Sydvestjysk Sygehus, hvor han stadig er indlagt.

Varde: Efter en tiltrængt ferie under fjerne himmelstrøg var en solbrændt borgmester Erik Buhl (V) tirsdag i sidste uge til gruppemøde med Venstres byrådsgruppe. Klar til at smøge ærmerne op. Et møde, som fandt sted på Varde Rådhus, og et møde, som med ét ændrede karakter. Siden da har Erik Buhl (62 år) været indlagt på Sydvestjysk Sygehus og er sygemeldt på ubestemt tid. Erik Buhl fortæller, at han under gruppemødet blev ringet op af en vagtlæge fra Sydvestjysk Sygehus, der bad ham køre til Esbjerg. - Jeg ville selv køre. Men det kunne der overhovedet ikke være tale om, siger Erik Buhl. Kort efter blev han hentet af en ambulance, der kørte ham til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. - Jeg blev meget overrasket. Jeg har ikke opdaget, at jeg er syg. Jeg har tabt nogle kilo, siger Erik Buhl.

Der kan være mange årsager Lægerne på Sydvestjysk Sygehus har endnu ikke fundet årsagen eller årsagerne til borgmester Erik Buhls forhøjede værdier af kalk i blodet og vægttab.Ifølge praktiserende læge Charlotte Bøving fra Jugendhuset i Varde kan der være mange årsager. Men med de foreliggende, få oplysninger, som Varde Kommune har offentliggjort, så vil det ifølge hende være det rene gætværk at komme med et bud på en diagnose.



Erik Buhl (62 år) har siden 1990 siddet i kommunalbestyrelsen i først Ølgod og senere i Varde. Han var borgmester i ni år i Ølgod Kommune og har de seneste fem år været borgmester i Varde Kommune.

Tabt 12 kilo Han har siden efteråret tabt cirka 12 kilo, og under ferien mistede han også sin appetit, hvorfor han sidste tirsdag fik taget nogle blodprøver. Prøverne viste et forhøjet indhold af kalk i blodet, ligesom tallene for nyrerne ikke var normale. Men efter seks dage på Sydvestjysk Sygehus har lægerne ikke fundet årsagen til de forhøjede værdier. - Der er ingen synlige tegn. Nyretallene er faldet. Jeg skal de næste tre dage gennemgå yderligere undersøgelser. Jeg sover ikke helt trygt, siger Erik Buhl. Og han ved knap nok, hvordan han skal gebærde sig som syg. - Det er min første sygedag i over 40 år. Det er usædvanligt for mig, siger Erik Buhl.

Behersket optimist Fra sin stue på sygehuset ser han mere fjernsyn end normalt. - Jeg ser mere superliga end længe. Godt at se Esbjerg vinde, siger Erik Buhl, der også får tiden til at gå med at svare e-mails og tale i telefon. Sammen med familie har han besluttet at rydde kalenderen, hvorfor viceborgmester Anders Linde (V) har overtaget borgmesterpligterne i Varde Kommune. - Jeg er ved godt mod og er behersket optimist. Jeg glæder mig til at komme tilbage, siger Erik Buhl.