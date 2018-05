Borgernes privatøkonomi er slunken

Økonomi tal for tal

Den finansielle sammenligningstjeneste Minokonomi bruger ni parametre i undersøgelsen:



Indkomst: Vardes borgere har en gennemsnitlig indkomst på 289.264 kroner. (2016-tal)



Kvadratmeterpris: Gennemsnitlig pris på det privatre marked for alle boligtyper, 13.286 kroner, per 16. marts i år. Høj pris trækker op, fordi det er en fordel for kommunens borgere.



Antal huse salg til per indbygger: 2,14 i marts i år. Jo færre jo bedre, fordi få huse til salg presser prisen op, hvilket i denne sammenhæng er en fordel for kommunens husejere.



Husleje i alment boligbyggeri: 737 kroner per kvadratmeter, 2017 tal. Jo lavere husleje jo bedre for borgernes privatøkonomi.



Kommuneskat: 38,23. Jo lavere jo bedre i undersøgelsen af borgernes penge.



Grundskyld, 31,56 promille. Jo lavere jo bedre for borgernens pengepung.



Bruttoledige: 7,44 %. Jo lavere jo bedre.



Gæld: 1.074.228. Tal fra 2016.



Pensionsopsparing: 920.749 kroner. tal fra 2016.