Borgerne i Varde Kommune er vilde med deres arbejde

Undersøgelsen viser generelt, at borgerne i Varde Kommune er meget tilfredse med livet. Hvad end de bliver spurgt til helbred, sociale relationer, privatøkonomi, tillid til kommunen eller mulighed for fritidsaktiviteter, svarer borgerne i Varde Kommune i samtlige kategorier med en tilfredshed, der er i top 5 i Syd- og Sønderjylland.

Tilfreds borgmester

Når de bliver spurgt helt overordnet om tilfredsheden med livet for tiden, er det kun borgerne i to andre syd- og sønderjyske kommuner, der overgår Varde Kommunes.

Undersøgelsen glæder borgmester Erik Buhl:

- Det er dejligt at læse, at vores borgere er så glade for at gå på arbejde. En kæmpestor del af vores liv bruger vi på at arbejde, så det er vigtigt, at vi har en glad fornemmelse i maven, når vi tager af sted om morgenen, siger han i pressemeddelelsen fra Varde Kommune. Borgmesteren fortsætter:

- Undersøgelsen viser, at vi er en kommune, hvor der er rigtig gode muligheder for at udfolde sig - både på jobbet og i livet generelt. Vi arbejder hver eneste dag på at gøre rammerne bedre for borgerne, så de kan leve det liv, de gerne vil. Vi vil bruge undersøgelsen som afsæt til at blive endnu bedre.