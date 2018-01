Borgermøde: Det er sidste chance for forsamlingshuset

Frode Flyvbjerg Kristensen forsøger sammen med Nordenskov Sogne- og Borgerforening at få stablet et selskab eller andelsforening på benene. Hvis ikke, så er det slut med forsamlingshus.

Nordenskov: Om Nordenskov fortsat skal have et forsamlingshus, det afgøres med meget stor sandsynlighed tirsdag den 20. februar. Da holder ejeren af forsamlingshuset, Frode Flyvbjerg Kristensen, sammen med Nordenskov Sogne- og Borgerforening et borgermøde. På mødet skal der gerne stiftes et selskab eller en andelsforening, som så skal købe og drive Nordenskov Forsamlingshus.

- Det er sidste chance. Jeg håber, det kan løbes i gang, siger Torbjørn Fristed, der er formand for Nordenskov Sogne- og Borgerforening.

En forening som kun er fødselshjælper. Men hvis byen vil have et sted til fællesspisning, banko, private fester og kulturelle arrangementer, så er det nu, at byen skal handle.

Det skal ses i lyset af den uafklarede situation om den nu lukkede Nordenskov Kro. Hidtil er det ikke lykkedes at skaffe opbakning og midler til at købe kroen for 1,4 millioner kroner, som er prisen.