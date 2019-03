Torben Dixen Møller lagde ikke skjul på, at der lavet en aftale med Naturstyrelsen om, at der i fremtiden kan inddrages et større område til militær øveaktivitet. Det er detaljer som: Hvor går skal sporene til køretøjerne gå, der kan ændres. Derfor blev borgerne taget med på råd.

Det var garnisonskommandant Torben Dixen Møller, Oksbøl, der ledede et offentligt borgermøde om konsekvenserne af, at ti procent af arealet i Varde Kommune fremover kan bruges til militær aktivitet. Mødet blev afholdt i Oksbøl tirsdag aften.

Oksbøl: Beslutningen er taget. Der er er tale om, at forsvaret får mere end 100 procent mere areal at boltre sig på, blandt andet som følge af USA's krav om et skarpere forsvar efter Donald Trump er blevet præsident. Udvidelsen drejer sig om området ved Oksbøllejren.

Enorm interesse for mødet

Der var enorm interessere for mødet. I første omgang var der stillet 150 stole op i "Pyramiden" i Oksbøl, men der måtte flere til, og der var i hvert flere end 200 deltagere i borgermødet.

Mange i lokalbefolkningen frygter for en meget støjende fremtid på grund af udvidelserne, og de kunne ikke rigtig blive beroliget af alt det, som forsvaret fortalte.

Der bliver nemlig mere støj. Blandt andet får artilleriet nye kanoner, og disse kan skyde over afstande på op til 40 km. Det kommer måske til at ske fra området nord for Oksbøl - ved Nymindegab, og det kommer ikke til at gå stille for sig.

Repræsentanter fra forsvaret sagde dog også, at befolkningen kommer med på råd, og at larmen fortrinsvis stadig vil være i de områder sydvest for Oksbøl, Kallesmærsk Hede, hvor de er i dag.