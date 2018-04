Borgerforeninger vil presse elmaster i jorden ved byerne

- Nu skal vi have højspændingsmaster. Holdt kæft hvor er det træls, siger Poul Verner Christensen, formand for Årre Borgerforening.

Energi: De langt større og mere effektive vindmøller er den mest væsentlige årsag til, at Energinet opfører en kombineret 400 kilovolt og 150 kilovolt luftledning fra Endrup og tværs gennem Varde Kommune og videre op til Idomlund ved Holstebro. En strækning på cirka 95 kilometer. Og Energinet besluttede allerede i fjor, at linjeføringen skal være den samme som den nuværende og mindre højspændingsledning fra Karlsgårde til Idomlund.

Torsdag den 19. april fra klokken 19.00-21.00 holder Energinet et informationsmøde om den kommende højspændingsledning fra Endrup til Idomlund, som der er sat 1,8 milliarder kroner af til. Derudover kommer Viking Link, som er et jævnstrømskabel, der skal forbindelse England og Danmark. Kablet kommer ind ved Nørre Nebel og skal føres til Endrup. Der er et jordkabel.Der vil være to-tre indlæg med en overordnet gennemgang af projektet, som er besluttet. Så mødet er ikke et politisk møde. Derefter vil cirka 15 medarbejdere fra Energinet sidde klar ved bordene, så de enkelte borgere kan få svar på deres spørgsmål.

Penge sat af til kabler

I Sig sidder Paul O'Conner og gør sig samme tanker som i både Næsbjerg og Årre. Og han kigger også nedad. Han og resten af byen vil kæmpe en kamp for at få nedgravet højspændingsledningen ved Varde Ådal og måske helt op til Olling for at beskytte Linding Å. En å som er helt unik, da den er fuldstændig ureguleret siden den seneste istid.

- Det indbyder ikke folk til at bo her, når de kører forbi og ser masterne, siger Paul O´Connor, der er formand for Sig Borgerforening.

Er det så realistisk at dele af strækningen med højspænding kan graves ned. Ja.

- Vi har sat penge af, da vi ved, at det kommer, siger projektleder Christian Jensen fra Energinet.

Hvor mange penge kan han ikke oplyse. Men ved opsætningen af 175 kilometer højspænding fra Kassø til Tjele blev der kabellagt ni kilometer.

- Det er noget i den stil, vi forventer, siger Christian Jensen.