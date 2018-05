Borgerforening kalder alle menneskene til Sig

Borgerforeningen i Sig åbner byen i tre timer for at fortælle omverdenen om mange gode grunde til at flytte til Sig.

Sig: Søndag 13. maj er der Åben By i Sig. Her tager byen i tre timer imod de besøgende. Man fremviser byggegrunde. Der er boder. Man kan køre i hestevogn. Der er aktiviteter for børn samt gratis kaffe, kage, pølser og sodavand. Alt dette foregår i tidsrummet fra 13-16. I de opsatte telte på Kastanjevangen vil det lokale Erhvervsnetværk fortælle om deres virke i byen og give gode råd og vejledning, hvis man overvejer at købe grund og bygge hus. Bag arrangementet står Sig Borgerforening, og denne dag vil foreningen præsentere den færdige tegning af Sigs nye Bypark. Der vil også være mulighed for at få et indblik i nogle af de andre projekter, der er i gang i byen. Borgerforeningen forklarer i en pressemeddelelse, hvorfor man bør overveje at flytte til Sig: