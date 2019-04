Årre: Søndag den 28. april kl. 10-15 indbyder Borgerforeningen i Årre til "åben grund" på de nye byggegrunde i Lindegårdsparken. Søndag står bestyrelsen klar til at byde velkommen med frisk kaffe og kage, og der vil blive mulighed for at møde en repræsentant fra Varde kommune, som i detaljer kan fortælle om vilkårene i forbindelse med køb af en byggegrund i det naturskønne område, der ligger bynært og lige op og ned af det nye børnecenter i byen. Og netop Børnecentret vil i dagens anledning være åbent for de besøgende, og legepladsen vil ligeledes være åben, så børnene kan hygge og lege. /exp