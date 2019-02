Borgere vil gå sammen og købe offentligt toilet: Klar til at betale tisse-kontingent

Sagen kort

I 2012 besluttede Varde Byråd i forbindelse med en sparerunde, at det offentlige toilet ved Fakta skulle rives ned. Det ville give en årlig besparelse på 40.000 kroner. Fakta tilbød på foranledning af tidligere byrådsmedlem Erhardt Jull (K) at holde kommunens parkeringsplads ved toiletbygningen, hvis kommunen fortsat drev og vedligeholdt toiletbygningen, der er opført i 1989. Den aftale opsagde Fakta i 2017, hvorfor et enigt plan- og teknikudvalg effektuerede den gamle beslutning fra 2012. Men inden da, blev den velholdte bygning efter skriverierne i JydskeVestkysten sat til salg i offentligt udbud. Der kom et bud på en krone. En tilsvarende bygning vil koste cirka 400.000 kroner at opføre i dag. Som en sidste mulighed kan Oksbølby købe og drive bygningen for egen regning. Hvis Oksbølby siger nej, så river kommunen toilettet ned.